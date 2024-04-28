Госдума запрещает ... сатанизм

Астон Мартин аналогично как и ваша , не такие ли как вы о 1937 годе возмущались громче всех ??????????????🤔

Неизвестно Неизвестно Что бы с чем то бороться это надо сначала создать, ни разу не встречала сатанинских храмов или организаций сатанистов, они вообще существуют у нас в стране? И как их отличить от язычников?