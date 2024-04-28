Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    РПЦ не отличит. Конечно, можно найти для этого специалиста, однако, РПЦ может ему не верить.  Предлагаю пользоваться ...Госдума запрещает...
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Госдума запрещает ... сатанизм

Госдума запрещает ... сатанизм

Исторические напёрстки Госдума запрещает . сатанизм Ох, поддели Читатели забавной темой, зная пытливый интерес автора к религиозной тематике.

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Комментарии
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Астон Мартин
аналогично как и ваша , не такие ли как вы  о 1937 годе возмущались громче всех ??????????????🤔
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12 час.
Неизвестно Неизвестно
Что бы с чем то бороться это надо сначала создать, ни разу не встречала сатанинских храмов или организаций сатанистов, они вообще существуют у нас в стране? И как их отличить от язычников?
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9 час.
Юрий Ильинов
РПЦ не отличит. Конечно, можно найти для этого специалиста, однако, РПЦ может ему не верить.  Предлагаю пользоваться уже существующими законами и не обращать внимание на названия. Всё относительно. Например видел в протестантской церкви брошюру где было написано, что православная церковь -- это секта. Раскрученный коуч может принести больше вреда, чем сатанинское сборище.
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8 час.

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