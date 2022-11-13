Ротенберг после 3 поражений СКА: «Спасибо болельщикам за поддержку! Возвращаемся домой, чтобы побеждать! »

Роман Ротенберг надеется, что СКА прервет серию поражений дома. Клуб впервые в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ проиграл 3 матча подряд – «Адмиралу» (1:3), «Амуру» (1:2 ОТ) и «Сибири» (2:3).
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