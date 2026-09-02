ФСБ показала видео с осужденным на 14 лет за перевод денег ВСУ

ТАСС, 2 сентября. Центр общественных связей ФСБ России показал кадры с имеющим шведское гражданство россиянином, осужденным за госизмену в форме перевода средств ВСУ.
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