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Царьград

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Россия призвала эвакуироваться из Киева. ВСУ уже получили сюрприз

Россия призвала эвакуироваться из Киева. ВСУ уже получили сюрприз

Вероятно, этой осенью Украину ждут самые болезненные удары по энергетике за всё время спецоперации. На днях президент Владимир Путин подтвердил, что соответствующие указания уже даны русской армии.

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