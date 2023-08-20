Военное обозрение

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Командующий ВВС ВСУ Олещук: На один старый украинский истребитель приходится от пяти до девяти современных российских

Командующий ВВС ВСУ Олещук: На один старый украинский истребитель приходится от пяти до девяти современных российских

Воздушные силы ВСУ не в состоянии контролировать воздушное пространство Украины, на это у них нет ни сил, ни средств, господство в воздухе на сегодняшний день имеет Россия.

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