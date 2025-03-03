Куклачев раскрыл, что ему однажды сказал легендарный Жан-Поль Бельмондо

+ A — «Я ожидал всего, но чтобы клоун создал целый театр…»: Куклачев раскрыл, что ему сказал Бельмондо Создатель и художественный руководитель Театра кошек, 75-летний Юрий Куклачев рассказал, как знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо посещал его спектакли, а также о том, что он ему сказал во время одной из встреч.
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