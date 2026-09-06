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Регионы России

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Россия меняет формат переговоров с Германией из-за поставок крылатых ракет Украине

Россия меняет формат переговоров с Германией из-за поставок крылатых ракет Украине

Посол напомнил, что президент России Владимир Путин ранее указывал: управление такими ракетами будет осуществлять именно немецкий персонал, поскольку украинские военные не способны это делать самостоятельно.

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