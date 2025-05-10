Партизанскими тропами, фронтовыми дорогами: военный медик из Жлобинского района - о кровавых буднях войны.

Военный медик Ульяна Савостьянова из Жлобинского района в годы войны лечила партизан и оперировала на передовой102-летняя Ульяна Григорьевна Савостьянова, уроженка Жлобинского района, в эти майские дни встречает многочисленных гостей.
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