Волшебство музыкальных слов: Переводы и тексты песен на ваших экранах

Относительно не так давно, выяснить текст понравившейся песни, или допустим, точный перевод с другого языка, часто оборачивалось проблемой, отбирающей кучу своих сил и времени, либо совсем невыполнимой по различным предпосылкам.
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