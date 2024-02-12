Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Свердловский суд арестовал активы компании ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат), а Генпрокуратура подала иск об изъятии крупнейшего в стране предприятия по производству ферросплавов в пользу государства.

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Комментарии
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Александр Симаков
Итоги приватизации и не пересматриваются. Пересматривается законность приватизации.  Это как, например, в футболе -  итоговый счёт не подлежит пересмотру. Но уже после матча могут дисквалифицировать и игрока, и судью, и вообще всю команду снять с соревнований,  если были допущены какие-то нарушения. 😀
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5 час.
Людмила Фирстова
Grandad, а что вам так нк нравится? Государство вернуло свою собственность, которая была приватизирована с грубыми нарушениями
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5 час.
Андрей Шевченко
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3 час.

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