Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

Александр Симаков

Итоги приватизации и не пересматриваются. Пересматривается законность приватизации. Это как, например, в футболе - итоговый счёт не подлежит пересмотру. Но уже после матча могут дисквалифицировать и игрока, и судью, и вообще всю команду снять с соревнований, если были допущены какие-то нарушения. 😀