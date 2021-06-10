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Как США и их подручные поджигали Закавказье

Как США и их подручные поджигали Закавказье

От Сумгаита до Ходжалы — как США и их подручные поджигали Закавказье События последних нескольких месяцев — арест «неуловимого» манипулятора и махинатора Навального, объявление вне закона практически всех деструктивных и подрывных структур типа ФБК, которые «атлантисты» на протяжении многих лет выстраивали внутри страны, наведение порядка в отношениях с откровенными иностранными агентами в русскоязычных СМИ — свидетельствуют о том, что современная Россия выработала адекватные методики противостояния мрачному наследию Джина Шарпа.

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Элина Морозова
Пиндосы совершенно откровенно заявляли и заявляют о своей мировой гегемонии. И, что любопытно, европейские страны они тоже фактически объявляют своими вассалами. Вот теперь уже Европа и начинает платить по счетам... А розни на какой угодно почве, в том числе и национальной- это их любимый прием.
Елена Бреслова
Зажечь огонь ненависти легко,особенно среди глупцов, вот потушить трудно...

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