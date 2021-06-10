От Сумгаита до Ходжалы — как США и их подручные поджигали Закавказье События последних нескольких месяцев — арест «неуловимого» манипулятора и махинатора Навального, объявление вне закона практически всех деструктивных и подрывных структур типа ФБК, которые «атлантисты» на протяжении многих лет выстраивали внутри страны, наведение порядка в отношениях с откровенными иностранными агентами в русскоязычных СМИ — свидетельствуют о том, что современная Россия выработала адекватные методики противостояния мрачному наследию Джина Шарпа.