МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна
    Наведи порядок в стране - вот и будет тебе рейтинг!!!«Он должен думать...
  • radiofree RF
    Сколько можно призывать,действовать надо!!!!!!Президент Путин п...
  • Россиянин
    Фашистов надо уничтожить!!! Никаких переговоров!!! Это нелюди!!!Командир ВСУ сдал...

SCMP: Китай наращивает торговлю в юанях и готовится бросить вызов доминированию доллара

SCMP: Китай наращивает торговлю в юанях и готовится бросить вызов доминированию доллара

Global Look Press | Sheldon Cooper/Keystone Press Agency Китай использует свои торговые преимущества, чтобы в двусторонних расчетах продвигать юань и бросить вызов доминированию американского доллара в международной валютной системе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх