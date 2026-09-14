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Царьград

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Мэр Нижнекамска сообщил о ликвидации пожара после атаки дронов

Мэр Нижнекамска сообщил о ликвидации пожара после атаки дронов

В воскресенье беспилотники атаковали промышленное предприятие в Нижнекамске. По словам мэра Радмира Беляева, пожар был быстро ликвидирован.

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