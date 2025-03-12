SHOT: актрисе Валентине Талызиной диагностировали рак

Актрисе Валентине Талызиной диагностировали рак. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. По данным издания, Талызина вызвала врачей на дом из-за сильной тошноты и боли в теле, которые длились на протяжении нескольких дней.
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