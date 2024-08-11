Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора в Москве

Телеведущий Владимир Соловьев посетил московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Соловьев сообщил, что после событий в Курской области количество желающих подписать контракт стало больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии