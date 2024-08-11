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Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора в Москве

Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора в Москве

Телеведущий Владимир Соловьев посетил московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Соловьев сообщил, что после событий в Курской области количество желающих подписать контракт стало больше.

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