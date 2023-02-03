КХЛ. «Авангард» в гостях у «Амура», ЦСКА примет «Салават», СКА против «Ак Барса»

СКА примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Амур» сыграет с «Авангардом», «Автомобилист» – с «Трактором», ЦСКА будет противостоять «Салавату Юлаеву».
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