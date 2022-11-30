«Жёны российских военных просят насиловать украинок»

С сильным заявлением выступила жена Зеленского Елена, выступая на конференции в Лондоне.Олёна утверждает1, что узнала из перехваченных телефонных звонков российских военных родным, что они получают приказы «сверху вниз» насиловать украинок и детей, о чём охотно делятся с родными: «Это систематично, потому что это идет сверху вниз, и российские военнослужащие очень открыто говорят об этом – они говорят об этом по телефону со своими родственниками», – заявила Зеленская и добавила, что жёны русских военных только подстёгивают своих мужей: «их жены поощряют это, [они говорят] "продолжайте, насилуйте этих украинских женщин, только не делитесь этим со мной"».