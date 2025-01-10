ЦБ РФ взял курс на серебро: Байкал и Магадан резко взлетят в цене. Если есть миллиард, имеет смысл вложиться

Константин Смирнов: Только на производство клемм мы тратим сотни тонн серебра Михаил Зубов Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Константин Смирнов Николай Макеев В ближайшее время Россия планирует потратить значительные бюджетные средства на покупку серебра.