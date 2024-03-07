Предпринимательниц в России стало больше на треть

Женщин-предпринимательниц в России за 2023 год стало больше на 27%. Сегодня они составляют треть (29%) застраховавших своё дело по комплексной программе для малого бизнеса в 2023 году, выяснили СберСтрахование и «Деловая среда», проанализировав внутренние данные.