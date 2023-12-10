Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Директор-​распорядитель МВФ: "Мы очень хотим… установить цену на углерод. Эта цена должна расти, расти, расти…"

Директор-​распорядитель МВФ: "Мы очень хотим… установить цену на углерод. Эта цена должна расти, расти, расти…"

Topmember Кристалина Георгиева. Кристалина Георгиева, болгарский экономист, занимающая пост директора-​распорядителя Международного валютного фонда, заявила в понедельник, что МВФ хочет, чтобы страны ввели новые карательные налоги на выбросы углекислого газа для «борьбы с изменением климата».

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Комментарии
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holms sherlok
хотеть не вредно. только налог пускай платит покупатель, а не продавец. тогда европа сама себя обеспечит, и логистику за счет покупателя- хочет пускай сам к продавцу идет...
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