Подборка шуток для хорошего настроя на весь день

Анекдоты для настроения! Свежая подборка шуток для настроя на день! Читайте и заряжайтесь позитивом! Здорово! За чудеса! Будьте оптимистами! Желайте и побольше! Советчики! Хочу быть Олегом! Так и живемс! Так и есть! Жена молодец! И так каждое утро .