Microsoft выпустила новые AI-модели Phi-3.5, которые превосходят модели от Google и OpenAI

Microsoft выкатила последнюю версию своей небольшой речевой модели Phi-3.5. Они разработаны, чтобы быть высокопроизводительными и экономичными, превосходя модели подобных и больших размеров по разным бенчмаркам в языке, рассуждении, кодировании и математике.
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