Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики

Геннадий Бережнов

Обвинения Гудвина и Эрнеста в адрес командира полка не нашли подтверждения. А что ранее находили? Или Белоусов поручил и там как надо разобрались? Да нет как было так и будет! Хотя я не хочу ни кого из них обвинять, потому как ничего не знаю! Сколько людей, столько и характеров! Это вот как Пригожин говорил, обвинял и всё это в сеть подавали. Люди кипели писали, а сколько правды то они знали?