Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.Китайский посол н...
  • Юрий Волков
    2 Если начальник неправ смотри пункт 1Военный конструкт...
  • Юрий Волков
    1. Начальник всегда правВоенный конструкт...

Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики

Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики

Фронтовой военный конструктор Иван Порядин с позывным Механик заявил, что командование подразделения угрожает ему побоями с последующим переводом в штурмовики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Обвинения Гудвина и Эрнеста в адрес командира полка не нашли подтверждения. А что ранее находили? Или Белоусов поручил и там как надо разобрались? Да нет как было так и будет! Хотя я не хочу ни кого из них обвинять, потому как ничего не знаю! Сколько людей, столько и характеров! Это вот как Пригожин говорил, обвинял и всё это в сеть подавали. Люди кипели писали, а сколько правды то они знали?
Ответить
4 час.
Юрий Волков
1. Начальник всегда прав
Ответить
3 час.
ЮВ
Юрий Волков
2 Если начальник неправ смотри пункт 1
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх