Фронтовой военный конструктор Иван Порядин с позывным Механик заявил, что командование подразделения угрожает ему побоями с последующим переводом в штурмовики.
Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Обвинения Гудвина и Эрнеста в адрес командира полка не нашли подтверждения. А что ранее находили? Или Белоусов поручил и там как надо разобрались? Да нет как было так и будет! Хотя я не хочу ни кого из них обвинять, потому как ничего не знаю! Сколько людей, столько и характеров! Это вот как Пригожин говорил, обвинял и всё это в сеть подавали. Люди кипели писали, а сколько правды то они знали?
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4 час.
Юрий Волков
1. Начальник всегда прав
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3 час.
ЮВ
Юрий Волков
2 Если начальник неправ смотри пункт 1
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3 час.
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