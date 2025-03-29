В Россию привезли крутой Land Rover с мощным мотором и хорошей проходимостью

На российском рынке появилось предложение для ценителей экстремального комфорта и безграничных возможностей внедорожника: Land Rover Defender 2025 года выпуска в особой комплектации Octa за 37 миллионов рублей.
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