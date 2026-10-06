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Царьград

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Доллар и юань укрепились на бирже 6 октября

Доллар и юань укрепились на бирже 6 октября

На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 октября доллар подорожал до 3,0739 рубля, а юань вырос до 4,5950 рубля за 10 единиц, тогда как курс российского рубля опустился до 3,5870 рубля за 100 единиц.

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