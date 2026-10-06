Доллар и юань укрепились на бирже 6 октября

На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 октября доллар подорожал до 3,0739 рубля, а юань вырос до 4,5950 рубля за 10 единиц, тогда как курс российского рубля опустился до 3,5870 рубля за 100 единиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Измена Родине": ...
- МО Русского диджея с...
- МО Русского диджея с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым