"Разгромила силы НАТО". Альянс спешно готовится к войне нового времени

НАТО все активнее использует опыт украинского конфликта для подготовки своих войск, пишет BI. Генералы альянса утверждают, что уже адаптируют тактику, вооружение и программы обучения для войны с применением дронов.
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