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Порядок, государство

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"Разгромила силы НАТО". Альянс спешно готовится к войне нового времени

"Разгромила силы НАТО". Альянс спешно готовится к войне нового времени

НАТО все активнее использует опыт украинского конфликта для подготовки своих войск, пишет BI. Генералы альянса утверждают, что уже адаптируют тактику, вооружение и программы обучения для войны с применением дронов.

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