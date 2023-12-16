СК возбудил дело за привлечение Украиной к ответственности патриарха Кирилла

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских ведомств в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорится в заявлении СК.
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