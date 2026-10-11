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Возможно, это будущий хит от BMW. Представлен BMW iX4: 603 л. с., полный привод, M-пакет и 800 вольт

Возможно, это будущий хит от BMW. Представлен BMW iX4: 603 л. с., полный привод, M-пакет и 800 вольт

BMW iX3 уже стал хитом, и iX4 может повторить судьбу младшего брата BMW представила электрический кроссовер iX4 — это третья модель семейства Neue Klasse после iX3 и i3.

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