Возможно, это будущий хит от BMW. Представлен BMW iX4: 603 л. с., полный привод, M-пакет и 800 вольт

BMW iX3 уже стал хитом, и iX4 может повторить судьбу младшего брата BMW представила электрический кроссовер iX4 — это третья модель семейства Neue Klasse после iX3 и i3.
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