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Иркутск Сегодня

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Иркутские ягодные деликатесы и подарочные наборы отправятся на экспорт в Беларусь

В рамках бизнес-миссии, организованной Центром «Мой бизнес» Иркутской области и Министерством экономического развития и промышленности региона по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», подписан экспортный контракт между иркутской компанией «Дикая Сибирь» и торговой сетью «Брестская Бакалея».

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