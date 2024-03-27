Иркутские ягодные деликатесы и подарочные наборы отправятся на экспорт в Беларусь

В рамках бизнес-миссии, организованной Центром «Мой бизнес» Иркутской области и Министерством экономического развития и промышленности региона по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», подписан экспортный контракт между иркутской компанией «Дикая Сибирь» и торговой сетью «Брестская Бакалея».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии