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Премьер Словакии заявил о необходимости модернизации армии

Премьер Словакии заявил о необходимости модернизации армии

Словацкая армия нуждается в модернизации, поскольку почти всё вооружение в рабочем состоянии было передано Украине предыдущим правительством, заявил в интервью «Известиям» глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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