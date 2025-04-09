Премьер Словакии заявил о необходимости модернизации армии

Словацкая армия нуждается в модернизации, поскольку почти всё вооружение в рабочем состоянии было передано Украине предыдущим правительством, заявил в интервью «Известиям» глава правительства Словакии Роберт Фицо.
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