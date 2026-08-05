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Газета.ру

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Курьера телефонных мошенников задержали в Саратовской области

Курьера телефонных мошенников задержали в Саратовской области

В Саратовской области сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Московской области - курьера телефонных мошенников, которые обманули 67-летнего жителя Саратова и 64-летнюю жительницу Энгельса в общей сложности более чем на 5 млн рублей.

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