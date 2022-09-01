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Ющенко сообщил о попытках ЕС заставить Зеленского пойти на переговоры

Ющенко сообщил о попытках ЕС заставить Зеленского пойти на переговоры

Global Look Press/Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside Лидеры стран Евросоюза предпринимали попытки уговорить президента Украины Владимира Зеленского обратиться к дипломатическому урегулированию ситуации в стране, однако в этом они потерпели неудачу.

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