Ющенко сообщил о попытках ЕС заставить Зеленского пойти на переговоры

Global Look Press/Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside Лидеры стран Евросоюза предпринимали попытки уговорить президента Украины Владимира Зеленского обратиться к дипломатическому урегулированию ситуации в стране, однако в этом они потерпели неудачу.
Global Look Press/Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside Лидеры стран Евросоюза предпринимали попытки уговорить президента Украины Владимира Зеленского обратиться к дипломатическому урегулированию ситуации в стране, однако в этом они потерпели неудачу.
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