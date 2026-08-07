Бывшего директора Popcorn Books Протопопова приговорили к четырем годам условно

Суд в Москве приговорил бывшего директора издательства Popcorn Books Дмитрия Протопопова (включен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму и терроризму) к четырем годам условно по делу о распространении литературы с пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).