© Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА НовостиСпециальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что очень хорошо работает со специальным представителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.