Состоялась первая королевская свадьба года

32-летний сын султана Брунея Абдул Матин женился на 29-летней Анише Исе Калебич. Свадьба сына султана Хассанала Болкиаха с дочерью одного из его приближенных советников стала первой королевской свадьбой года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии