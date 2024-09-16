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Проснитесь и пойте, мистер Фримен: фанатская версия Half-Life 3 восстала из мёртв...

Проснитесь и пойте, мистер Фримен: фанатская версия Half-Life 3 восстала из мёртв...

Проснитесь и пойте, мистер Фримен: фанатская версия Half-Life 3 восстала из мёртвых и скоро получит демо-прологПока Valve, по слухам, работает над настоящей Half-Life 3, увлечённые фанаты продолжают трудиться над неофициальной версией триквела.

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