Проснитесь и пойте, мистер Фримен: фанатская версия Half-Life 3 восстала из мёртв...

Проснитесь и пойте, мистер Фримен: фанатская версия Half-Life 3 восстала из мёртвых и скоро получит демо-прологПока Valve, по слухам, работает над настоящей Half-Life 3, увлечённые фанаты продолжают трудиться над неофициальной версией триквела.