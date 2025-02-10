12 бригад ВСУ пытаются брать русских в котёл, но разговор Путина с Трампом, о котором не пишут, должен всё решить у Покровска Юлия СоколоваУкраинские войска сосредоточили огромные силы под Покровском, рассчитывая на окружение русских позиций, но бойцы ВС РФ ведут успешные контратаки.