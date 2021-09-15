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Российскую семью считают виновной в смерти своего ребенка в Турции

Российскую семью считают виновной в смерти своего ребенка в Турции

Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» в связи с трагической гибелью четырёхлетнего мальчика, произошедшей 9 сентября в Турции, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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