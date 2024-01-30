ВСУ сбегают с позиций и бросают западную технику под Артемовском

REUTERS/Inna Varenytsia Российские военные обратили в бегство отряд ВСУ на артемовском направлении. Все попытки украинских солдат закрепиться в лесополосе оказываются безуспешными, как только на позиции выходят бойцы 200-й бригады.
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