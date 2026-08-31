Воронежский депутат помог многодетной семье с подготовкой первоклассника

Депутат Воронежской городской оказал поддержку многодетной семье Ерофеевых, которая столкнулась с серьёзными трудностями: глава семейства сейчас борется с болезнью, и в этих непростых условиях родителям особенно важно достойно подготовить сына к первому учебному году.
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