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Воронежские новости

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Воронежский депутат помог многодетной семье с подготовкой первоклассника

Воронежский депутат помог многодетной семье с подготовкой первоклассника

Депутат Воронежской городской оказал поддержку многодетной семье Ерофеевых, которая столкнулась с серьёзными трудностями: глава семейства сейчас борется с болезнью, и в этих непростых условиях родителям особенно важно достойно подготовить сына к первому учебному году.

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