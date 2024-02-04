Замглавы МИД России обсудил в Сеуле ситуацию на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко посетил Сеул и провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном, в ходе которых стороны обсудили международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине.
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