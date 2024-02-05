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В Грузии перехватили взрывчатку, которую соратник Зе пытался доставить в РФ для совершения терактов

В Грузии перехватили взрывчатку, которую соратник Зе пытался доставить в РФ для совершения терактов

Служба государственной безопасности Грузии 5 февраля сообщила о задержании груза с 14 кг взрывчатки, направлявшегося из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию, и предназначавшегося для совершения террористических актов на территории России.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Грузии благодарность!!!
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14 час.
ЭА
Эльдар Алиев
🤝🤝🤝👍
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11 час.

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