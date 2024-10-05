5 октября отмечают День учителя

5 октября отмечают День учителяДелимся новым видео крымских медицинских работников с благодарностью своим наставникам - родителям, школьным учителям, преподавателям университета или колледжа, всем тем, кто помог освоить профессию и полюбить медицину.
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