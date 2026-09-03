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Царьград

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СК: Житель Кургана предстанет перед судом за покушение на убийство

СК: Житель Кургана предстанет перед судом за покушение на убийство

35-летний житель Кургана обвиняется в покушении на убийство знакомого. Инцидент произошел 24 февраля 2026 года: в гараже мужчина избил пострадавшего и выстрелил в него.

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