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Юго-Восточный Курьер

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Собянин: Приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз

Собянин: Приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз

500 млн маршрутов построили его пользователи Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что более 10,3 млн раз было скачано приложение «Метро Москвы» с момента его запуска.

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