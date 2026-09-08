Мифы и правда о бесплатном жилье в СССР. Откуда брались так называемые «бесплатные квартиры»

От тех, кто родился и долгое время жил в Советском Союзе, часто можно услышать, что в СССР всё было бесплатным: и еда, и медицина, и образование, и, конечно же, жильё.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Пугачёва, Долина и Крутой получили по полной: что написала Понаровская в своих мемуарах
- "Хочу замуж за узбека!" - почему сегодня так много русских женщин выходят замуж за иностранцев и уезжают к ним?
- «Гнать поганой метлой вслед за Реввой»: россияне требуют зачистку шоу-бизнеса от русофобской «пугачёвской мафии»
Свежие комментарии
- Балерины не какаю...
- Пугачёва, Долина ...
- АС Пугачёва, Долина ...
Мои родители в 70-80 годы получили бесплатно от государства 5 домов, 2 из них абсолютно новые. Семья росла и жилплощадь увеличивалась. Это в Казахстане в сельской местности. И эти власовцы теперь рассказывают, что этого не может быть. Вот уроды!
Это понятно, что ничего бесплатного не бывает. Вся суть в системе распределения доходов того или иного строя. В СССР государство было монополистом, поэтому оно платило зарплаты в размере 5%, а остальное направляло в бюджет, который возвращал заработанное гражданам в виде жилья, обслуживания, образования. В капиталистических странах монополия на распределение доходов у предпринимательства и государственной бюрократии. Там никто никому ничего не должен. Поэтому всё хорошее из социалки - это перенятый опыт социализма. Если все пособия и прочее отнять, Запад взорвётся от революций. поэтому они копили фонды и на них подкупают излишне агрессивных оппозиционеров. А остальные мучаются. Единственный плюс Запада - это своевременная реализация новаторства и высокая оплата за него. Но при этом у капиталистов и высокие налоги...У нас главный враг прогресса - это партийная, профсоюзная и государственная бюрократия. Об этом ещё Ленин предупреждал. А бюрократии не важен строй. Поэтому она всегда готова к измене Родине...Вот вам и 1991 год...Региональный партократ ЕБН сверг федерального Горбатого...А дальше разгромили систему народовластия в 1993 году, которую уже захватили либералы всех мастей и тем её дискредитировали...
Автор - ТВАРЬ последняя!