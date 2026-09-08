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Индекс Мосбиржи растерял рост после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи растерял рост после разговора Путина и Трампа

По итогам основной торговой сессии во вторник, 8 сентября, индекс Мосбиржи вырос на 0,4% до 2274 пунктов, что лишь на девять пунктов выше закрытия предыдущего дня.

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