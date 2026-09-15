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18 генпрокуроров штатов выступили против CLARITY Act перед голосованием

18 генпрокуроров штатов выступили против CLARITY Act перед голосованием

Генеральные прокуроры 18 штатов США сформировали двухпартийную коалицию и призвали Сенат отклонить законопроект CLARITY Act.

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