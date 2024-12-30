Нелегальных майнеров в Чечне могут приравнять к террористам

Делимханов: нелегальных майнеров в Чечне признают террористами Нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам, заявил депутат Госдумы, руководитель оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики Адам Делимханов на телеканале «Грозный».
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