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Царьград

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CNN: Белый дом усилит безопасность, укрепив северную дверь

CNN: Белый дом усилит безопасность, укрепив северную дверь

В Белом доме по инициативе Секретной службы начнут укреплять входную дверь с северной стороны. Меры приняты на фоне сообщений о планируемом покушении на Дональда Трампа со стороны Ирана, сообщает CNN, ссылаясь на источники.

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