CNN: Белый дом усилит безопасность, укрепив северную дверь

В Белом доме по инициативе Секретной службы начнут укреплять входную дверь с северной стороны. Меры приняты на фоне сообщений о планируемом покушении на Дональда Трампа со стороны Ирана, сообщает CNN, ссылаясь на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии